13.07.2022
На Успенском кладбище Челябинске едва не сгорело 98 икон и чудом не воспламенился храм
13.07.2022
В Коркино устранена угроза падения опоры ЛЭП на дорогу
13.07.2022
В Челябинске преображаются школы искусств
13.07.2022
В Кусе трое лодырей дали взятку представителю мэрии
13.07.2022
Команда ММК покорила «Стихию металла»
13.07.2022
Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах
Экс-полицейский из Челябинска разгласил гостайну фигурантам уголовного дела
11.07.2022
УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки
08.07.2022
Молодые лейтенанты-пограничники приступили к службе
07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
07.07.2022
Суд постановил арестовать директора челябинского МУПа Илью Зарипова
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022