Экс-полицейский из Челябинска разгласил гостайну фигурантам уголовного дела

Экс-полицейский из Челябинска разгласил государственную тайну в сфере правоохранительной деятельности фигурантам уголовного дела.

Совершенное теперь уже бывшим стражем порядка преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Следственным органом УФСБ было установлено, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий экс-полицейский передал фигурантам сведения, составляющие государственную тайну, раскрыв им детали проводимых в отношении них оперативных действий.

Челябинский областной суд признал экс-правоохранителя виновным по части первой статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» и приговорил к условному лишению свободы на два с половиной года с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности на государственной службе на два с половиной года.

Данный приговор бывшим полицейским был обжалован, но безуспешно: решением 2-го апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) приговор облсуда в отношении бывшего сотрудника УМВД России по городу Челябинску оставлен без изменения. Об этом сегодня, 13-го июля, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.