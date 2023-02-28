Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток

В Каслях (Челябинская область) осужден бывший сотрудник исправительного учреждения за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Подсудимый, являясь начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительного учреждения, за деньги неоднократно проносил на территорию колонии мобильные телефоны и татуировочные машинки для передачи осужденным.

«В октябре 2021 года он был задержан при попытке проноса двух сотовых телефонов, наркотического средства и лекарственных препаратов. Общая сумма полученных взяток составила свыше 30 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.