28.02.2023
Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток
28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
28.02.2023
Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область
28.02.2023
Челябинскую «Башню» замкнуло
28.02.2023
Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам
28.02.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась в праздничные выходные
Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток
27.02.2023
По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 года колонии
14.02.2023
Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023