Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током

Суд Сосновского района (Челябинская область) вынесен приговор мастеру участка электросетей. По его халатности несовершеннолетние получили удар током от электроопоры. 12-летняя девочка скончалась в больнице, ее брат серьезно пострадал.

Установлено, что в августе 2019 года шестилетний ребенок, находясь на территории домовладения в поселке Кисегачинский, прикоснулся рукой к заземлению электроопоры, находящемуся под напряжением, в результате чего получил удар током. После чего 12-летняя сестра мальчика, пытаясь оттащить его от опоры, также получила удар электрическим током.

Впоследствии девочка скончалась в медицинском учреждении, мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, суд установил вину мастера Есаульского участка электросетей, который надлежащим образом не организовал проведение осмотра опоры, вследствие чего своевременно не был выявлен дефект соединения между нулевым защитным проводником и повторным заземлением, угрожающий безопасности жизни и здоровья людей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.