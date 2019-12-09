Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток

По факту незаконного оборота наркотических средств в отношении болельщика «Трактора» возбуждены административные дела. По решению суда он арестован на двое суток.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

«Возбуждены административные дела по статье 6.8 КоАП - «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и 6.9 – «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Молодой человек подвергнут административному аресту на двое суток», - рассказал Григорий Макеев.

Напомним, седьмого декабря, полицейскими Челябинской области на подъезде к городу Южноуральску остановлен автобус с болельщиками из фанатского движения «SECTOR A ULTRAS» из Челябинска, в котором находилось порядка 30 человек. Они готовили провокационные действия в период проведения хоккейного матча в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Трактора».

Правоохранители в ходе досмотра у нескольких пассажиров обнаружили фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения.

17 ноября на матче «Трактора» и «Автомобилиста» болельщики исполнили песню «Мы ждем перемен» и покинули фанатскую трибуну. В пресс-службе клуба протестный жест фанатов посчитали «местечковой акцией». Потом болельщики хоккейного клуба «Трактор» (Сектор А) написали открытое письмо губернатору Челябинской области, президенту команды Алексею Текслеру. Фанаты просили уволить генерального директора «Трактора» Бориса Видгофа, а также всю его управленческую команду за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории «Трактора».