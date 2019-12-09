Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток
Происшествия
Сегодня, 13:09
Автор: 
Инна Шемаева

По факту незаконного оборота наркотических средств в отношении болельщика «Трактора» возбуждены административные дела. По решению суда он арестован на двое суток.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

«Возбуждены административные дела по статье 6.8 КоАП - «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и 6.9 – «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Молодой человек подвергнут административному аресту на двое суток», - рассказал Григорий Макеев.

Напомним, седьмого декабря, полицейскими Челябинской области на подъезде к городу Южноуральску остановлен автобус с болельщиками из фанатского движения «SECTOR A ULTRAS» из Челябинска, в котором находилось порядка 30 человек. Они готовили провокационные действия в период проведения хоккейного матча в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Трактора».

 Правоохранители в ходе досмотра у нескольких пассажиров обнаружили фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения.

17 ноября на матче «Трактора» и «Автомобилиста» болельщики исполнили песню «Мы ждем перемен» и покинули фанатскую трибуну. В пресс-службе клуба протестный жест фанатов посчитали «местечковой акцией». Потом болельщики хоккейного клуба «Трактор» (Сектор А) написали открытое письмо губернатору Челябинской области, президенту команды Алексею Текслеру. Фанаты просили уволить генерального директора «Трактора» Бориса Видгофа, а также всю его управленческую команду за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории «Трактора».

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Спорт
Вчера, 11:38
Южноуральское дерби - в пользу «Трактора»
Происшествия
07.12.19 15:40
Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске
Спорт
06.12.19 10:00
«Трактор» снова проиграл, «Металлург» выиграл
Спорт
04.12.19 10:14
Южноуральские команды терпят поражения
06.12.19 15:37
В аэропорту Екатеринбурга пьяная челябинка избила полицейского
06.12.19 14:59
«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
06.12.19 13:55
Пригрозили закопать: челябинец в шоке от хамства чиновников
06.12.19 13:18
В южноуральских школах детей тестировали на наркотики без согласия их родителей
06.12.19 13:05
Челябинские полицейские предупреждают автомобилистов: автоворы не дремлют
06.12.19 13:01
Пострадавший в аварии с маршруткой в Челябинске впал кому
06.12.19 12:08
Распространение снюса в школах приобретает масштабы эпидемии
06.12.19 11:20
С «ЧелАвиа» взыскали многомиллионные долги
06.12.19 11:04
В Челябинске маршрутка влетела в остановку
06.12.19 10:51
В Челябинске пьяная автоледи попала в аварию
Общество
Сегодня, 11:25
Мозги набекрень
В Челябинске новую остановку поставили задом наперед
Общество
Сегодня, 12:51
Алексея Текслера просят сделать 31 декабря выходным в Челябинской области
Новости
Сегодня, 12:11
Происшествия
В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
Сегодня, 11:13
Происшествия
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
Сегодня, 10:43
Общество
Полицейские Челябинска зовут в гости
Сегодня, 10:32
Общество
Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
Сегодня, 10:24
Происшествия
Полицейские задержали потрошителя машин в Чурилово
Материалы рубрики
Сегодня, 12:11
Происшествия
В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
Сегодня, 11:13
Происшествия
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
Сегодня, 10:24
Происшествия
Полицейские задержали потрошителя машин в Чурилово
07.12.19 15:40
Происшествия
Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске
06.12.19 15:37
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга пьяная челябинка избила полицейского
Теги
ХК Трактор
Наркотики
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика