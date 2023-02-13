ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный сбыт и ликвидировали цех по производству поддельного алкоголя. Чебаркульским городским судом признаны виновными восемь жителей региона.

УФСБ России по Челябинской области пресечена незаконная деятельность по производству поддельной алкогольной продукции. Цех с транспортировочной линией обнаружен на одном из заброшенных предприятий в Чебаркуле Челябинской области. Там же оперативные сотрудники изъяли около 24 тысяч бутылок объемом 0.5 литров со спиртосодержащей жидкостью, более 50 тысяч пустых бутылок с этикетками «Водка» разных наименований, около 60 тысяч колпачков и крышек для бутылок с наименованиями водочной продукции, стяжки гофрокартона для упаковки, оборудование для производства немаркированной алкогольной продукции.

Расследование уголовного дела проведено следственным органом ГУ МВД России по Челябинской области.

Суд приговорил организатора незаконной деятельности к четырем годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, остальных членов группы - от двух лет шести месяцев условно до трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.