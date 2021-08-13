ФСБ прикрыла в Челябинске деятельность подпольной организации по проведению азартных игр

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведению азартных игр.

По данным следствия, в течение текущего года группой лиц в одном из частных домов областного центра было организовано проведение азартных игр с использованием компьютерного оборудования и игровых автоматов. В рамках расследования уголовного дела изъято значительное количество игровых автоматов и системных блоков, а также крупная сумма денежных средств.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Напомним, с 1 июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей в России запрещена. Согласно закону, действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Однако, несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, количество подпольных игорных заведений в городах страны резко выросло.