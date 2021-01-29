В Челябинске за организацию азартных игр под суд пойдут 24 человека

В Челябинске завершено расследование уголовных дел в отношении 24 жителей, обвиняемых в незаконной организации азартных игр для узкого круга лиц. Следователь СК арестовал более 150 единиц игрового оборудования и 450 тысяч рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.



По версии следствия, обвиняемые в 2018-2019 годы организовали несколько мест для проведения азартных игр – это были нежилые помещения в Челябинске. Участников преступного сообщества задержали сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД области.



«По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены необходимые экспертизы. Допрошено значительное количество свидетелей, - рассказал Шишков. - Следователем СК арестовано свыше 150 единиц игорного оборудования и денежные средства в сумме более 450 тысяч рублей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к совершению преступления. По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемых».



Ранее суд вынес приговор организатору преступного сообщества, который заключил досудебное соглашение.



24 же человека в зависимости от степени участия обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр (п.«а» ч.3 ст.171.2 УК РФ) и в организации преступного сообщества (ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ).



Уголовные дела направили для рассмотрения в суд.