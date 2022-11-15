Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино

В Челябинске полицейские пресекли незаконные организацию и проведение азартных игр.

Игорная зона была расположена в жилом доме. Преступление было выявлено сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции Курчатовского района.

«Заведение располагалось в доме по Комсомольскому проспекту. Полицейскими установлено, что незаконную игорную деятельность осуществляла администратор ‑ местная жительница. Сотрудниками полиции изъяты компьютерные комплектующие, ноутбук, маршрутизаторы», - рассказали в региональном полицейском главке.

Следственным комитетом по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения», - сообщили в СКР.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, с первого июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, в России запрещена. Согласно закону, действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Однако, несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные и ночные клубы, биржи. В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, количество подпольных игорных заведений не уменьшилось, а только выросло.