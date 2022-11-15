15.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября (18+)
15.11.2022
Новые меры поддержки мобилизованных предлагает «Единая Россия»
15.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино
15.11.2022
Время «сложных решений» нарисовали дети Челябинской области
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
15.11.2022
Воспитательница из Челябинска, сломавшая ребенку ключицу, избежала уголовного дела
Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино
13.08.2021
ФСБ прикрыла в Челябинске деятельность подпольной организации по проведению азартных игр
29.01.2021
В Челябинске за организацию азартных игр под суд пойдут 24 человека
24.09.2018
В Челябинске игорное оборудования сожжено и раздавлено тракторами
03.08.2017
В Челябинской области для организации азартных игр использовали интернет
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022