ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска

Сегодня, третьего марта, в Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора аэропорта руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».
О задержании агентству «Урал-пресс-информ» стало известно из собственных источников в силовых структурах региона. Директора аэропорта Челябинска Андрея Осипова уже доставили в ФСБ. Известно, что вместе с ним задержано еще несколько его подчиненных.
В административных помещениях аэропорта сейчас идут обыски.
В Уральском следственном управлении на транспорте пока ситуацию не комментируют. Пресс-служба аэропорта на звонки также не отвечает.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Андрей Осипов возглавил международный аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске в ноябре 2019 года. Ранее он руководил аэропортом в Мурманске.
Добавим, что и челябинский, и мурманский аэропорты входят в холдинг «Новапорт».