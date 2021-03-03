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ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска

Сегодня, третьего марта, в Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора аэропорта руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

О задержании агентству «Урал-пресс-информ» стало известно из собственных источников в силовых структурах региона. Директора аэропорта Челябинска Андрея Осипова уже доставили в ФСБ. Известно, что вместе с ним задержано еще несколько его подчиненных.

В административных помещениях аэропорта сейчас идут обыски.

В Уральском следственном управлении на транспорте пока ситуацию не комментируют. Пресс-служба аэропорта на звонки также не отвечает.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Андрей Осипов возглавил международный аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске в ноябре 2019 года. Ранее он руководил аэропортом в Мурманске.

Добавим, что и челябинский, и мурманский аэропорты входят в холдинг «Новапорт».