24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2022
Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
24.05.2022
Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»
24.05.2022
Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети
24.05.2022
Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии
24.05.2022
«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»
Главе Агаповского района предъявили обвинение по статье о взятке
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
19.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков
11.05.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию
07.05.2022
Двоих жителей Челябинской области наказали за размещение в соцсетях нацистской символики
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022