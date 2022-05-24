Главе Агаповского района предъявили обвинение по статье о взятке

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Главе Агаповского муниципального района (Челябинская область) Байдавлету Тайбергенову предъявлено обвинение по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Об этом сообщил сегодня, 24-го мая, старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

По его словам, Тайбергенов обвиняется в получении около одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества. Указанную сумму, по версии следствия, чиновник получил в период 2016-2018 годов.

Напомним, следователь СК направил в суд ходатайство об избрании Байдавлету Тайбергенову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, уголовное дело в отношении главы Агаповского района было возбуждено накануне.

Тайбергенов является коренным жителем района. Пост его главы он занял осенью 2015-го года. Имеет ряд наград. Долгие годы служил в правоохранительных органах.