Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя оставлен под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения главному инженеру областного ковидного госпиталя в Малой Сосновке Вячеславу Кадочникову, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Суд отказал в удовлетворении жалобы защиты, сообщили в региональной прокуратуре.

Вячеслав Кадочников был арестован в ноябре 2022 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки). С того момента он находится в СИЗО.

В мае 2023 года Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил в отношении Кадочникова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на иную более мягкую, указывая на неудовлетворительное состояние здоровья обвиняемого, отсутствие намерений скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска.

Напомним, в ноябре 2022 года были арестованы главный инженер челябинской областной инфекционной больницы (структурное подразделение областной больницы №3 Челябинска) Вячеслав Кадочников и индивидуальный предприниматель из посёлка Полетаево Михаил Крысов.

По версии следствия, Кадочников в период с января 2021 года по март 2022 года, действуя в сговоре с неустановленными лицами, получил от Крысова взятку в сумме не менее 2,3 миллиона рублей за завышение объемов услуг по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения, похитив таким образом более 8,6 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.