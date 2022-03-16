Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов

В Челябинской области продолжается профилактическая акция «Автобус». Только в Челябинске за три дня ее проведения сотрудники ГИБДД выявили уже более 400 нарушений водителями автобусов и «маршруток».

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, в ходе проведенных рейдов выявлены пять автобусов, которые эксплуатировались с неисправной тормозной системой. Они были поставлены на специализированную стоянку. У 20 автобусов выявлены технические неисправности угрожающие безопасности пассажиров. 23 автобуса перевозили пассажиров, не пройдя плановый технический осмотр. Два автобуса имели несогласованные изменения в конструкцию, что так же могло отразиться на безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. По выявленным нарушениям в сфере пассажирских перевозок к ответственности и штрафам привлечены два юридических и 10 должностных лиц.

Напомним, госавтоинспекция Челябинской области с 14 по 20 марта проводит профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудников ГИББД интересуют техническое состояние транспортных средств и своевременность прохождения водителями предрейсового медицинского осмотра.

«Целью данного профилактического мероприятия является устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактика ДТП по вине водителей автотранспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снижения тяжести последствий ДТП на пассажирском транспорте и просит пассажиров с пониманием относится к таким проверкам на дорогах Южно-Уральском столицы», - говорит начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Отметим, по итогам двух месяцев 2022 года на территории Челябинской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов, в которых пострадали 15 человек. В Челябинске по вине водителей травмировались 11 человек.

Фото: ГИБДД по городу Челябинску