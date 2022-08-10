Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж

Челябинские госавтоинспекторы по «горячим» следам задержали молодого человека, напавшего на прохожего и похитившего его мобильный телефон.

Девятого августа около пяти часов утра в дежурную часть полка ДПС ГИБДД управления МВД России по городу Челябинску поступила информация о том, что на улице Российской неизвестный нанес телесные повреждения 21-летнему челябинцу, после чего открыто похитил его сотовый телефон.

«Незамедлительно были задействованы все приближенные к месту происшествия экипажи дорожно-патрульной службы, осуществлявшие в тот момент надзор за дорожным движением и охраной общественного порядка. Через несколько минут старшие инспекторы одного из экипажей старшие лейтенанты полиции Андрей Прохоров и Сергей Усольцев при обследовании территории и улиц обнаружили схожего по ориентировке молодого человека, подозреваемого в преступлении», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Полицейские задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра у него был обнаружен похищенный мобильный телефон. Госавтоинспекторы доставили задержанного в ближайший отдел полиции, где его опознал пострадавший.

После проведенных следственных действий сотрудники полиции вернули имущество законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.