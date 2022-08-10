10.08.2022
«Малахит» прославит Южный Урал на сцене московского Кремля
10.08.2022
В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов
10.08.2022
Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж
10.08.2022
Челябинец с битой напал на прохожих и ограбил их
10.08.2022
Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия
10.08.2022
Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля
Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
31.08.2021
В Челябинске прохожие задержали вооруженного грабителя
31.07.2018
В Октябрьском районе ограбили магазин
27.10.2017
Челябинский психопат, который забрал планшет у 10-летнего мальчика, отправился за решетку
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022