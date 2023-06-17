Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей

Инженер из Златоуста (Челябинская область) перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей.

В несуществующую инвестиционную госорганизацию 60-летний мужчина вложил собственные полтора миллиона, пять миллионов, взятых в кредит, и около восьми миллионов, одолженных у друзей. Огромные суммы он переводил мошенникам на протяжении двух месяцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, лжеброкеры, с которыми общался мужчина, якобы проводили сделки, предоставляя ему графики торгов.

Когда житель Златоуста решил вывести несуществующую прибыль, брокеры стали убеждать его делать все новы и новые вложения, приводя различные аргументы. Когда потерпевший понял, что его «развели» мошенники, он обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.