17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
17.06.2023
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
16.06.2023
В центре Челябинска началась очистка Миасса
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
16.06.2023
Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения
16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
13.06.2023
Суд смягчил меру пресечения гендиректору «Медсервис-регион» Елене Селищевой
23.05.2023
В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение у южноуральцев свыше 73 миллионов рублей
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
15.05.2023
В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023