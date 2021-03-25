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Из-за утечки топлива в аэропорту Челябинска задержан рейс до Москвы

В аэропорту Челябинска из-за утечки топлива сегодня, 25-го марта, задержали самолет авиакомпании S7 («Сибирь»), который должен был лететь в Москву. Неисправность обнаружили после буксировки и запуска левого двигателя.

Пассажиры ждут резервный борт.

«Задержан также рейс авиакомпании «Россия» до Москвы. Пассажиры также ждут резервный борт. Представители авиакомпаний обязаны обеспечить людей питанием», - сообщила пресс-секретарь челябинского аэропорта Жанна Нивоструева.

Вчера, 24-го марта, в аэропорту южноуральской столицы после посадки рейса авиакомпании «Россия» сообщением Шереметьево-Челябинск произошел отказ управления передней стойки шасси воздушного судна при выруливании на стоянку воздушных судов.

Вылет рейса в столицу также задерживался. Оказание услуг пассажирам находилось на контроле транспортной прокуратуры.

Кроме того, Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.