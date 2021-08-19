Бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков останется в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска об избрании меры пресечения в отношении бывшего вице-мэра южноуральской столицы по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Решением Центрального районного суда Извекову был продлен срок содержания в СИЗО до 17 октября, напомнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

По версии следствия, Извеков в 2020 году получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на поставку тепловизоров для МФЦ.