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Суд не принял у защитников Олега Извекова жалобу по поводу его ареста

Центральный районный суд Челябинска не принял у защитников заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова жалобу по поводу избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», в жалобе адвокатов чиновника суд выявил нарушения, которые препятствуют направлению апелляции на рассмотрение в вышестоящую судебную инстанцию – Челябинский областной суд. Адвокатам предстоит устранить нарушения и подать апелляцию заново.

В пресс-службе облсуда подтвердили, что жалоба защитников Извекова в суд еще не поступала.

Напомним, СУ СКР по Челябинской области возбудило в отношении чиновника уголовное дело по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Центральный районный суд Челябинска 19-го февраля на два месяца отправил Олега Извекова в следственный изолятор, мотивировав свое решение вероятностью того, что, находясь на свободе, чиновник может оказать давление на свидетелей.

По версии следствия, подозреваемый в 2020-м году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Речь идет о заключении контрактов на поставку тепловизоров для МФЦ.

По данным силовиков, деньги Олегу Извекову передал представитель компании, к которой имеет отношение его друг Вячеслав Бежин, также ставший фигурантом уголовного дела – по статье «Дача взятки».

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

К слову, находящийся в настоящее время под арестом Олег Извеков не стал писать заявление об увольнении по собственному желанию, но от занимаемой должности он отстранен.

Обязанности заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям временно исполняет руководитель аппарата городской мэрии, замглавы Челябинска Валерий Смирнов.