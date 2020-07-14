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Изверг из Троицка, который избивал приемную дочь-инвалида, остался на свободе

Происшествия
Сегодня, 14:03
Автор: 
Инна Шемаева

Суд Троицка вынес приговор и оставил на свободе местного жителя, который издевался над 15-летним подростком. Она была ему приемной дочерью. У девочки - диагноз «шизофрения» и «олигофрения». Ребенок стоит на учете у психиатра.

В суде установлено, что осужденный не является биологическим отцом потерпевшей, удочерил ее в сентябре 2017 года. Он систематически наносил ей побои, бил мухобойкой и деревянной тростью, а также грозился отрезать ей руки и ноги, а потом и вовсе обещал убить.

Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый полностью признал себя виновным. Мужчина приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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