Изверг из Троицка, который избивал приемную дочь-инвалида, остался на свободе

Суд Троицка вынес приговор и оставил на свободе местного жителя, который издевался над 15-летним подростком. Она была ему приемной дочерью. У девочки - диагноз «шизофрения» и «олигофрения». Ребенок стоит на учете у психиатра.

В суде установлено, что осужденный не является биологическим отцом потерпевшей, удочерил ее в сентябре 2017 года. Он систематически наносил ей побои, бил мухобойкой и деревянной тростью, а также грозился отрезать ей руки и ноги, а потом и вовсе обещал убить.

Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый полностью признал себя виновным. Мужчина приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно.