К активистам «Весны» из Челябинска пришли силовики

После акции, которая прошла третьего октября в Челябинске возле здания Законодательного собрания Челябинской области с показательным поджиганием куртки активиста движения «Весна», к ним пришли силовики.

Как сообщается на сайте движения «Весна», к федеральному координатору Александру Кашеварову приходили силовики по месту прописки и по месту жительства, но не застали его дома. Также он сообщил о том, что ему звонил участковый, а сотрудники центра «Э» искали его в штабе Навального.

Активистку Анастасию Шишкову увезли в полицию и вызвали к ней на разговор сотрудников ФСБ.

Напомним, третьего октября координатор движения «Весна» в Челябинске Александр Кашеваров вышел на одиночную акцию в память Ирины Славиной.

«Саша совершил самоподжог у здания ЗСО Челябинской области. Акция была приурочена к ужасному случаю в Нижнем Новгороде , потрясшему всю российскую общественность. Основательница и главная редактор независимого интернет-издания «Koza.Press» Ирина Славина подожгла себя у здания регионального управления МВД. Инцидент окончился летальным исходом Ирины», - говорится в сообщении движения «Весна».

Также активисты движения сообщают, что на этот поступок журналист решилась неспроста. Первого октября в ее квартиру вламывались силовики, они забрали всю ее рабочую технику вплоть до флешек. Якобы обыски были связаны с нежеланием Ирины сдавать силовикам печатные материалы, принадлежащие организации «Открытая Россия».