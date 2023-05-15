Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»

Мошенники взломали личный кабинет карталинца (Челябинская область) на портале «Госуслуг» и пытались завладеть его личными данными.

На сегодняшний день стала популярна мошенническая схема «звонок от имени работников портала «Госуслуг». Она не менее опасна, чем иные способы дистанционного обмана.

В полицию Карталов обратился местный житель, который рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного номера с логотипом портала «Госуслуг».

«Лжеспециалист пояснил, что карталинцу необходимо получить документы и предложил выслать их на электронную почту. Далее на сотовый телефон потерпевшего поступило сообщение якобы с номером квитанции в письме и кодом, который нужно срочно сообщить. Он не задумываясь выполнил все рекомендации злоумышленника. Осознав мошенническую схему, усомнился в правдивости слов своего собеседника. После чего незамедлительно обратился в центр МФЦ города Карталы и сменил пароль от личного кабинета портала «Госуслуг», - говорит начальник СО МО МВД России «Карталинский» Дмитрий Двойников.

Не исключен тот факт, что мошенники успели завладеть документами потерпевшего. Возможно в их распоряжении находятся: справка 2НДФЛ, документ на движимое и недвижимое имущество, паспортные данные и СНИЛС.

Полицейские предупреждают южноуральцев о том, что звонки чаще всего стали поступать с мессенджеров с использованием логотипа на аватарке различных компаний и организаций. Не стоит верить сомнительным телефонным сообщениям, и не вступайте в диалоги с неизвестными людьми. Сотрудники портала «Госуслуг» не звонят без заявки человека и не запрашивают его персональные данные. Не передавайте посторонним приходящие в СМС коды и пароли, не сообщайте номер СНИЛС, данные паспорта, содержащиеся на банковской карте сведения или другую информацию. Не позволяйте затянуть себя в мошенническую схему, будьте бдительны. Если собеседник сообщает о взломе вашей учетной записи или уведомляет, что на вас оформляют кредит, помните, вы имеете дело с мошенником, а его рассказ является вымыслом. Прервите разговор и обратитесь в органы внутренних дел.