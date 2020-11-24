Прогноз на 2021 год по знакам зодиака

Прогноз астролога на 2021 год: Не надо пытаться вернуться в прошлое, нужно строить будущее

Карталинца посадили за то, что он спалил автомобиль жены полицейского

В Карталах (Челябинская область) вынесен приговор 19-летнему местному жителю за поджог автомобиля жены полицейского. Два года он проведет в колонии-поселении.

Судом установлено, что в 2019 году в отношении 19-летнего парня инспектором ДПС составлялся административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в июле 2020 года осужденный, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, из мести спалил автомобиль ВАЗ-21134, принадлежавший супруге полицейского.

Судом виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.