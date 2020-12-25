Коммунальная авария не повлияла на работу аэропорта Челябинска

Сегодня, 25 декабря, в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова случился потоп. Коммунальная авария произошла в новом терминале. Ее последствия устраняются.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе аэропорта Челябинска, произошла протечка. Ситуация находится под контролем.
«Все рейсы обслуживаются без задержек. Протечка устраняется в оперативном порядке. Причины выясняются»,- сказала пресс-секретарь аэропорта Жанна Нивоструева.
По предварительной информации, причиной потопа мог стать сбой в системе кондиционирования. Точные причины коммунальной аварии установят специалисты.
Аэропорт работает в штатном режиме.