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Коммунальная авария не повлияла на работу аэропорта Челябинска

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Коммунальная авария не повлияла на работу аэропорта Челябинска

Сегодня, 25 декабря, в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова случился потоп. Коммунальная авария произошла в новом терминале. Ее последствия устраняются.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе аэропорта Челябинска, произошла протечка. Ситуация находится под контролем.

«Все рейсы обслуживаются без задержек. Протечка устраняется в оперативном порядке. Причины выясняются»,- сказала пресс-секретарь аэропорта Жанна Нивоструева.

По предварительной информации, причиной потопа мог стать сбой в системе кондиционирования. Точные причины коммунальной аварии установят специалисты.

Аэропорт работает в штатном режиме.