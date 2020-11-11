Кредит по паспорту умершего и его наследство - мошенницу ждет новый суд

Апелляционная инстанция по требованию прокуратуры отменила необоснованный оправдательный приговор в отношении мошенницы из Челябинска. Она вместе с сожителем похитила со счета умершего человека порядка миллиона рублей, а затем, подделав его паспорт, взяла в кредит полтора миллиона рублей, однако была оправдана решением Ленинского районного суда Челябинска.

Прокурорской проверкой было установлено, что в 2013 году женщина совместно с соучастником (осужден в 2019 году, приговор вступил в законную силу), подделав паспорт умершего человека, который в свою очередь не успел вступить в наследство матери, получила от его имени нотариально заверенные доверенности на получение наследства - денежные средства в банках и объекты недвижимого имущества.

Мошенники сняли со счета умершего больше миллиона рублей и оформили кредит в банке на полтора миллиона рублей. Затем они приобрели право собственности на двухкомнатную квартиру в Челябинске стоимостью свыше 1,6 миллиона рублей, а также земельный участок и садовый дом в СНТ «Любитель 3» общей стоимостью 270 тысяч рублей.

Прокурор в апелляционном представлении просил отменить незаконный оправдательный приговор. Суд согласился с доводами представителя надзорного ведомства. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.