КСП выявила многочисленные нарушения бюджетного законодательства в Нагайбакском районе

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области выявила многочисленные нарушения бюджетного законодательства в ходе проведения комплексной проверки в Нагайбакском районе, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в ноябре 2022 года аудиторы приступили к проверке результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет Нагайбакского района. Ревизовался 2021 год и девять месяцев 2022 года.

Отчет о результатах контрольного мероприятия опубликован на сайте КСП.

Проверкой установлено, что в результате допущенных финансовых нарушений недополучены доходы в бюджет Нагайбакского района в общей сумме 11 миллионов 441,3 тысячи рублей.

Выявлены нарушения в учете, управлении и распоряжении имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 миллионов рублей.

Кроме того, обнаружено несоответствие законодательству о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на 64,7 миллиона.

Также выявлены нарушения в учете муниципального имущества и земельных участков, в том числе не обеспечено соблюдение правил ведения реестра имущества. Как результат, излишне учтено имущество, не являющееся муниципальной собственностью, общей балансовой стоимостью 133 миллиона 614,9 тысячи рублей.

В нарушение законодательства УМИиЗО искажена информация об активах. Так, данный показатель занижен на 64,5 миллиона по причине несвоевременного отражения в бюджетном учете изменения кадастровой стоимости земельных участков.

По выявленным нарушениям в отношении должностных лиц администрации Нагайбакского района составлены административные протоколы, выданы представления и предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, информация направлена губернатору и в прокуратуру Челябинской области.

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена Губернатору и Прокуратуру Челябинской области.

Напомним, 16 марта 2023 года глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал заявление и уведомил губернатора Челябинской области о досрочном сложении своих полномочий. Заявление об отставке написано через несколько дней после – 10 марта от упавшей с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» наледи погиб 12-летнеий мальчик. Как прокомментировал Иван Сурменев свое решение, ввиду сложившихся обстоятельств он считает необходимым подать заявление.