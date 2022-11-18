В понедельник аудиторы КСП начнут комплексную проверку в Нагайбакском районе

В понедельник, 21 ноября, аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области начнут плановую комплексную проверку в Нагайбакском муниципальном районе.

«С 21 ноября 2022 года приступаем к проведению контрольного мероприятия "Проверка результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет Нагайбакского муниципального района"», - сообщает Telegram-канал КСП.

Ревизоры проверят финансовое управление, управление по имуществу и земельным отношениям администрации района.

В ходе проверки будет проведен анализ исполнения бюджета района, полноты принятия мер по взысканию задолженности по договорам аренды.

Аудиторы проверят организацию учета и использования муниципального имущества и земельных участков.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.8.1).