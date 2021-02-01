Магнитогорца будут судить за передачу взятки полицейскому

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить местного жителя, который выступал посредником и передавал взятки сотруднику полиции. Взамен тот выносил незаконные решения при рассмотрении уголовных дел.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.
«Обвиняемый, в качестве посредника, передавал взятки сотруднику полиции за вынесение незаконных процессуальных решений при расследовании уголовных дел, получив при этом часть взяток в сумме 95 тысяч рублей», - сообщил старший помощник прокурора Челябинской области Владимир Шишков.
Кроме того, обвиняемый получил от своего знакомого 30 тысяч рублей, обещав за это ему получить права. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.