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01.02.2021 16:38
Магнитогорца будут судить за передачу взятки полицейскому

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить местного жителя, который выступал посредником и передавал взятки сотруднику полиции. Взамен тот выносил незаконные решения при рассмотрении уголовных дел.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

«Обвиняемый, в качестве посредника, передавал взятки сотруднику полиции за вынесение незаконных процессуальных решений при расследовании уголовных дел, получив при этом часть взяток в сумме 95 тысяч рублей», - сообщил старший помощник прокурора Челябинской области Владимир Шишков.

Кроме того, обвиняемый получил от своего знакомого 30 тысяч рублей, обещав за это ему получить права. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ  России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.

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Анонсы событий и мероприятий на 28 января
27.01.2021 16:42
Самый чуткий нос: «четвероногие» ГУФСИНовцы сдали экзамены
27.01.2021 16:41
Новый замминистра миндортранса Челябинской области первым прокатился на новом трамвае
27.01.2021 16:21
В Челябинской области в суд направлено дело о хищении нефти на три миллиона
27.01.2021 16:11
«Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске
27.01.2021 16:09
Задержан житель Томска, который рассылал южноуральцем б\у роутеры вместо сканеров для диагностики авто
27.01.2021 15:56
ГК «Ариант» поможет завершить строительство Кафедрального собора в Челябинске
27.01.2021 15:39
В Челябинске обсудили концепцию капитального ремонта привокзальной площади
27.01.2021 15:19
В Челябинске врачи спасли роженицу с полным поражением легких
27.01.2021 15:02
В Челябинске планируют построить объект олимпийского уровня для боксеров
27.01.2021 14:45
В Магнитогорске живодеры выкинули с балкона собаку
27.01.2021 14:43
В Челябинске ищут дом щенки, едва не замершие насмерть в январские холода
27.01.2021 14:13
В Челябинске из-за пожара район ЧТЗ заволокло черным дымом
27.01.2021 13:42
Киоски возле памятника Курчатову должны убрать до конца января
27.01.2021 13:25
В России недосчитались леса
27.01.2021 12:42
Жительница Краснодарского края стала жертвой «черной» риэлторши из Челябинска
27.01.2021 12:17
В Челябинской области троица, не желая платить за отдых, избила пенсионеров
27.01.2021 12:15
Фестиваль «Морозко» наградил лучшие новогодние постановки
27.01.2021 12:12
В Сосновском районе грузовик насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части
27.01.2021 12:10
В Челябинской области досуточная летальность от ковида ушла, но смертность остается высокой
27.01.2021 11:36
Продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске началась
27.01.2021 11:30
Путин поздравил Байдена
27.01.2021 11:26
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 44 тысячи
27.01.2021 11:13
«Солнечная долина» подарила особенным детям «Лыжи Мечты»
27.01.2021 11:13
Ирина Гехт: Решение о реорганизации детской урологии в ОКБ №3 обдумано и логично
27.01.2021 11:05
Суд обязал миндор сделать освещение на пешеходных переходах под Челябинском
27.01.2021 11:02
Какие надежды возлагают власти на нового замминистра здравоохранения Челябинской области
27.01.2021 10:50
В Агаповском районе по вине юного водителя погибли два человека
27.01.2021 10:38
Впервые в истории Челябинской области в рейс отправилась женщина-машинист
27.01.2021 10:34
Сотрудник генподрядчика реконструкции аэропорта Челябинск осужден за передачу взятки
27.01.2021 09:58
В этом году наблюдение за нацпарками «Таганай» и «Зигальга» будет вестись и с воздуха
27.01.2021 09:40
В Челябинске снова затопило проезжую часть
27.01.2021 09:32
Челябинцев бесплатно обучат киномастерству
27.01.2021 09:24
В Челябинске закрыли городок на площади Революции
27.01.2021 00:24
Минздрав решает, какое отделение открыть на базе бывшей детской урологии в Челябинске
26.01.2021 21:43
Полиция проверит факт стрельбы в Челябинске
26.01.2021 19:31
В Златоусте из горящего дома эвакуировано 50 жильцов
26.01.2021 19:12
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
26.01.2021 19:05
В Челябинской области возобновляют диспансеризацию и профосмотры
26.01.2021 18:02
Гехт: Сохранение ограничительных мер еще оправдано на этом этапе
26.01.2021 17:24
В Челябинской области не проводят испытания китайской вакцины против ковида
26.01.2021 17:19
Южноуральцев приглашают к участию в акции «Заграничный паспорт за 5 дней»
26.01.2021 17:11
Технологии компании «Интерсвязь» сделают жизнь горожан более безопасной
26.01.2021 17:00
В Магнитогорске следят за развитием гражданского общества
26.01.2021 16:50
Театр оперы и балета возвращает Челябинску «гимн света и любви»
26.01.2021 16:42
В Челябинске массовая разборка возле пункта полиции закончилась стрельбой
26.01.2021 16:38
Школьникам Златоуста рассказали подросткам об опасности лайков
26.01.2021 16:37
Новая техника поможет Златоусту эффективнее устранять последствия ливней и снегопадов
26.01.2021 16:21
Текслер оценил результаты ребрендинга челябинского аэропорта
26.01.2021 15:59
Прокуратура заставила администрацию Челябинска выделить многодетной семье земельный участок
26.01.2021 15:49
В Миассе погибли собаки, запертые в грязной квартире на несколько недель
26.01.2021 15:42
В среду в Челябинской области без осадков
26.01.2021 15:40
Златоустовец бегал по городу в поисках работающего банкомата, чтобы перевести деньги мошенникам
26.01.2021 15:40
Алексей Текслер поблагодарил южноуральских полицейских за работу
26.01.2021 15:21
Полицейские Копейска задержали «наркоагронома»
26.01.2021 15:20
Жители Челябинска снова пожаловались на снежную свалку в неположенном месте
26.01.2021 14:50
Умная реклама в деле: как спасался южноуральский бизнес в 2020 году
26.01.2021 14:43
Экс-полицейская из Озерска, которая спрятала две иномарки, заплатит 3,5 миллиона рублей
26.01.2021 14:31
Текслер вручил награды сотрудникам ДПС, которые, рискуя жизнью, спасли детей
26.01.2021 14:07
В Снежинске силовики задержали высокопоставленную чиновницу
26.01.2021 14:05
ММК опубликовал операционные результаты за 2020 год
26.01.2021 13:57
Двум онкобольным пациенткам в Челябинске провели аутотрансплантацию стволовых клеток
26.01.2021 13:54
Кайфового полицейского задержали, когда он забирал «закладку»
26.01.2021 13:42
Итоги всероссийской дрифт битвы подвели в Челябинской области
26.01.2021 13:40
В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ
26.01.2021 13:37
В Челябинской области отец подозревается в избиении подростка
26.01.2021 13:23
Встреча ревизоров с активистом из Катав-Ивановска состоялась, несмотря на препятствия чиновников
26.01.2021 13:22
Военные назвали гибель курсанта, выпавшего из окна в Челябинске, несчастным случаем
26.01.2021 13:19
В Троицке коронавирус унес жизнь всеми любимого художника Николая Левшича
26.01.2021 12:32
Челябинск первым среди городов-миллионников РФ массово внедрит умное освещение
26.01.2021 12:30
Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском появятся три новых «лепестка»
26.01.2021 12:12
В Челябинске микроавтобус сбил девочку на санках
26.01.2021 12:11
Качество очистки Челябинска от рыхлого снега проверят кураторы комитета дорожного хозяйства
26.01.2021 12:02
Прокуратура взыскала 400 миллионов долгов по заработной плате
26.01.2021 12:01
В Челябинской области за сутки умерло 16 человек с подтвержденным ковидом
26.01.2021 11:44
Владов обратил внимание ГИБДД Челябинска на «самое уродливое место» проспекта Ленина
26.01.2021 11:41
Коронавирус оборвал жизнь главы КСП Коркинского района
26.01.2021 11:31
Российским инвалидам хотят выплачивать пенсии без заявлений
26.01.2021 10:59
В Челябинске нашли тело курсанта филиала военно-воздушной академии ВВС
26.01.2021 10:28
В Челябинске задержан полицейский под кайфом и с наркотой
26.01.2021 10:10
Медики дали рекомендации южноуральцам, переболевшим ковидом
26.01.2021 09:31
В нацпарке «Зигальга» проходит первый зимний маршрутный учет
25.01.2021 20:17
Александр Ангерт: «ТикТок – это бомба, так станьте для нее сапером!»