Магнитогорец протаранил пять автомобилей и скрылся

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель в вечернее время совершил столкновение с пятью автомобилями, припаркованными на стоянке вблизи дома 11 по улице Строителей. С места дорожно-транспортного происшествия правонарушитель скрылся.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции на месте ДТП обнаружена осыпь краски и пластиковые фрагменты корпуса скрывшегося автомобиля, что позволило идентифицировать цвет и марку транспортного средства.

Оперативно на розыск водителя ориентирован личный состав гарнизона Магнитогорской полиции.

«Экипаж 543 отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску в трех кварталах от места ДТП во дворах был обнаружен брошенный автомобиль с характерными повреждениями передней части. В ходе дальнейшей работы установлен собственник автомобиля, которым оказалась мать водителя. Вместе с тем, женщина пояснила, что сын не проживает с ней, и кто был за рулем транспортного средства она не знает», - рассказали в региональном полицейском главке.

Оперативниками уголовного розыска УМВД на основе имеющейся информации определено место возможного нахождения 38-летнего мужчины, и по месту его проживания полицейскими он был разыскан и задержан.

Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полицейским, что действительно совершил ДТП, якобы, не справившись с управлением транспортным средством, а испугавшись последствий скрылся с места столкновения и только после того, как оказался дома, употребил алкоголь.

В соответствии с законодательством правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста, штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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Фото: ГУ МВД России по Челябинской области