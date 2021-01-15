В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей

«Макфе» не вернут 30 миллионов залога, которые она заплатила за фигуранта дела Юревича

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя АО «Макфа» о возврате залога в размере 30 миллионов рублей, внесенных предприятием в обеспечение явки директора Московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, который проходит фигурантом по уголовному делу бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Чуркин сейчас находится в розыске.

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 27 октября 2020 года, которым было отказано в принятии к рассмотрению ходатайства о возврате залога в размере 30 миллионов рублей, внесенных предприятием в обеспечение явки обвиняемого Андрея Чуркина.

«Суд первой инстанции указал, что мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась, а ходатайство подлежит рассмотрению следователем, так как уголовное дело в настоящее время находится у него в производстве», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, директор Московского представительства ОАО «Макфа» Андрей Чуркин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 22 марта 2018 года в качестве меры пресечения ему избран залог в размере 30 миллионов рублей, внесенный ОА «Макфа». В настоящее время обвиняемый находится в розыске.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще июне 2017 года были предъявлены обвинения двум фигурантам дела Юревича - директору Московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой. Они обвиняются в посредничестве в передаче экс-губернатору взятки. Также по этому делу проходит депутат Государственной Думы Вадим Белоусов.

Кстати, сегодня, 17 января, в Московском городском суде возобновляется слушание уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.