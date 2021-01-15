«Макфе» не вернут 30 миллионов залога, которые она заплатила за фигуранта дела Юревича
Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя АО «Макфа» о возврате залога в размере 30 миллионов рублей, внесенных предприятием в обеспечение явки директора Московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, который проходит фигурантом по уголовному делу бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Чуркин сейчас находится в розыске.
Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 27 октября 2020 года, которым было отказано в принятии к рассмотрению ходатайства о возврате залога в размере 30 миллионов рублей, внесенных предприятием в обеспечение явки обвиняемого Андрея Чуркина.
«Суд первой инстанции указал, что мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась, а ходатайство подлежит рассмотрению следователем, так как уголовное дело в настоящее время находится у него в производстве», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
Напомним, директор Московского представительства ОАО «Макфа» Андрей Чуркин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 22 марта 2018 года в качестве меры пресечения ему избран залог в размере 30 миллионов рублей, внесенный ОА «Макфа». В настоящее время обвиняемый находится в розыске.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще июне 2017 года были предъявлены обвинения двум фигурантам дела Юревича - директору Московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой. Они обвиняются в посредничестве в передаче экс-губернатору взятки. Также по этому делу проходит депутат Государственной Думы Вадим Белоусов.
Кстати, сегодня, 17 января, в Московском городском суде возобновляется слушание уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.
Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.