МЧС и простые копейчане спасли людей, попавших под сильный град на водоеме и на улице

Сотрудники МЧС Челябинской области оперативно пришли на помощь людям, отдыхающим на одном из водоемов в Копейском городском округе и попавшим под сильный град. Еще двум женщинам, ушедшим с карьера, но не успевшим дойти до дома до разгула стихии, помогли обычные жители.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС области, сегодня во время грозы и града стали поступать звонку о помощи на центральный пункт пожарной связи Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Звонившие сообщали, что на карьере Пески идет сильный град, отдыхающие, в том числе дети, не имеют возможности добраться до безопасной зоны.

К месту вызова незамедлительно отправились копейские огнеборцы, чтобы на месте уточнить обстановку. Прибыв на карьер и оценив ситуацию, огнеборцы запросили у копейской администрации автобус.

Помощь потребовалась порядка 40 отдыхающим, из них 20 детей. Все они были доставлены на автобусе до автостанции Копейска. Пострадавших нет.

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Отдыхавшие на карьере женщина и ее мама пошли домой пешком, но стихия застала их по дороге. «Возвращаясь с карьера, мы попали под сильный ветер и ужасный град. Не могла ничего поделать», - написала Svetlana Sidorova в группе «Копейск | О Личном» ВКонтакте. Женщины попытались спрятаться под деревом, чем-то укрыться, но ничего не момогало. Град был крупный и сильно бил по телу. И тут им на помощь пришел местный житель, проживающий в доме, у которого оказались женщины. Он (а также его жена, сын и бабушка) пригласили женщин переждать град на их веранде. «Спасибо огромное вам», - написали женщины благодарность своим спасителям.

ФОТО: ГУ МЧС по Челябинской области