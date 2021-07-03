03.07.2021
МЧС и простые копейчане спасли людей, попавших под сильный град на водоеме и на улице
03.07.2021
На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом
03.07.2021
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида – 38400 доз
03.07.2021
В челябинской школе почтили память погибших в Аргуне правоохранителей
03.07.2021
В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида
03.07.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
МЧС и простые копейчане спасли людей, попавших под сильный град на водоеме и на улице
03.07.2021
На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом
03.06.2021
В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град
23.07.2020
В Златоусте град уничтожил часть урожая в огородах жителей
19.07.2020
Экстренное предупреждение на Южном Урале продлено еще на сутки
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021