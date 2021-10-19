Медведей в зоопарке Челябинска отравили мышьяком

Стала известна причина гибели двух медведей в зоопарке Челябинска. Их отравили мышьяком.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в силовых структурах региона. Предположительно, в еду косолапых мышьяк подложил обиженный за увольнение сотрудник зоопарка.

Напомним, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан и Маша. Причиной гибели бурых медведей стало отравление. Ветеринары боролись сутки за жизни животных, но, увы, спасти косолапых не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.