Миасец хотел воспользоваться услугами девочки по вызову и стал жертвой вымогателей

Житель Миасса (Челябинская область) после посещения сайта с предоставлением услуг откровенного характера стал жертвой вымогателей. Чтобы его близкие не узнали о том, что парень хочет воспользоваться услугами девочки по вызову, ему пришлось заплатить 60 тысяч рублей.

Мужчина обнаружил в сети Интернет сайт, и решил воспользоваться одним из предлдожений портала.

«Выбрав одну из таких услуг, он созвонился с девушкой, которая тут же попросила предоплату в сумме трех тысяч рублей. Миассец отказался, однако вскоре на его мобильный номер стали поступать звонки с угрозами. Злоумышленники потребовали от потерпевшего перевести им порядка 60 тысяч рублей, в противном случае его семью ждали бы неприятные последствия», - рассказали в региональном полицейском главке.

Опасаясь за безопасность своих близких, житель Миасса перевел требуемую сумму на счет вымогателей. Но после этого решил обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.