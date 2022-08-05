Минсоц начал проверку после инцидента с мальчиком из детского дома Усть-Катава

Министерство социальных отношений Челябинской области начало проверку после инцидента с мальчиком из детского дома Усть-Катава, который забрался на крышу пятиэтажного дома и хотел покончить с собой.

Ка сообщили в пресс-службе ведомства, министерством социальных отношений начата проверка для выяснения причин произошедшего.

«На текущий момент установлено, что это не связано с аутоагрессивным поведением ребенка (попыткой навредить себе). В настоящее время мальчик находится в безопасности. В целях урегулирования ситуации к работе подключены специалисты областного центра социальной защиты «Семья», которые оказывают сотрудникам служб социальной защиты Усть-Катавского городского округа консультативную и организационную помощь. Ситуация находится на контроле в министерстве социальных отношений Челябинской области», - заявили в минсоце.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области смогли удержать подростка от рокового шага. Он воспитывается в детском доме при живых родителях и очень хотел, чтобы они его оттуда забрали. Мальчишка от отчаяния решил сброситься с крыши многоэтажки.