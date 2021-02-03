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Многострадальная челябинская «Люстра» снова лишилась лампочек

В Челябинске многострадальная новогодняя инсталляция «Люстра», которая установлена рядом с театром драмы имени Наума Орлова, лишилась 25-ти лампочек.

Об этом сообщает сегодня, третьего февраля, телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, специалисты которого отмечают: светодиодные лампы – именно такие были выкручены с «Люстры» - непригодны для бытовых нужд (их мощность слишком мала – всего 2 Вт), их используют лишь в декоративных целях.

Подведомственная КДХ Челябинска организация - МБУ «ЭВИС» - заявила о данном факте в полицию.

В комитете напоминают, что это уже второй случай таинственного исчезновения лампочек с «Люстры». Ущерб, нанесенный первым злодеянием, направленным против арт-объекта (в первой декаде января неизвестные выкрутили и испортили 45 лампочек), подрядчик восстанавливал за свой счет.

Фото КДХ Челябинска