Многострадальная челябинская «Люстра» снова лишилась лампочек

Ну что за люди...
В Челябинске многострадальная новогодняя инсталляция «Люстра», которая установлена рядом с театром драмы имени Наума Орлова, лишилась 25-ти лампочек.
Об этом сообщает сегодня, третьего февраля, телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, специалисты которого отмечают: светодиодные лампы – именно такие были выкручены с «Люстры» - непригодны для бытовых нужд (их мощность слишком мала – всего 2 Вт), их используют лишь в декоративных целях.
Подведомственная КДХ Челябинска организация - МБУ «ЭВИС» - заявила о данном факте в полицию.
В комитете напоминают, что это уже второй случай таинственного исчезновения лампочек с «Люстры». Ущерб, нанесенный первым злодеянием, направленным против арт-объекта (в первой декаде января неизвестные выкрутили и испортили 45 лампочек), подрядчик восстанавливал за свой счет.
Фото КДХ Челябинска