Мошенник из Магнитогорска искал жертв на сайтах знакомств и выманивал у них деньги на лечение

Житель Магнитогорска (Челябинская область) познакомился с женщиной на сайте знакомств и, притворившись, что ему срочно нужны деньги на операцию, выманил у жертвы более 400 тысяч рублей.

По версии следствия, виртуальное знакомство случилось у обвиняемого и потерпевшей в 2020-м году. С женщиной у мошенника сложились близкие, доверительные отношения. Пожаловавшись на болезнь, он попросил у дамы сердца деньги в долг, сказав, что средства нужны ему на операцию позвоночника.

Потерпевшая в период с декабря 2020-го по январь 2021-го года передала обвиняемому 70 тысяч рублей, затем перевела на его карту около трехсот тысяч рублей и сообщила данные своей банковской карты, при помощи которой обвиняемый приобрел два сотовых телефона на сумму свыше сорока тысяч рублей. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб на общую сумму свыше 407-ми тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Интересно, что в настоящее время в отношении обвиняемого расследуется еще одно аналогичное уголовное дело о хищении имущества мошенническим способом у другой потерпевшей.