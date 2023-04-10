Мошенники предложили пенсионеру из Троицка поиграть в детектива за один миллион рублей

Злоумышленники обманули пенсионера из Троицка (Челябинская область), предложив ему поучаствовать в поимке мошенников. Игра в детектива ему обошлась в один миллион рублей.

На предложение от неизвестной девушки поиграть в детективов откликнулся 67-летний пенсионер из Троицка. По телефону она представилась сотрудником правоохранительных органов Москвы и попросила оказать помощь в задержании мошенников.

«Предварительно собеседница уточнила, имеются ли у троичанина деньги на счету. Мужчина ответил утвердительно – в одном из банков у него хранилось почти 850 тысяч рублей. Женщина заверила пожилого мужчину, что для успеха операции необходимости снять все деньги и перевести их на «безопасный счет». Однако в местном отделении банка ему отказали и выдали только 100 тысяч рублей. За оставшейся суммой мужчина уехал в Челябинск», - рассказали в региональном полицейском главке.

Получив на руки почти 850 тысяч рублей, мужчина по указанию злоумышленницы через банкомат в торговом комплексе произвел зачисление своих денег на продиктованные ею различные счета. Затем сообщил ей данные чеков, которые выдавал терминал в подтверждение совершения операции, назвал точное время перевода, номер и код. Когда мошенница убедилась, что троичанин перечислил все деньги, она прекратила с ним общение. И тогда мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев не поддаваться на уловки мошенников и напоминают, что преступная схема «переведите деньги на безопасный счет» является одной из самых распространенных. Не поддавайтесь на уговоры неизвестных собеседников, которые уверяют, что ваши деньги в опасности, кем бы они не представлялись. Помните, безопасных счетов не существует, а сотрудники силовых структур или банковские работники никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и не принуждают к оформлению кредитов и переводу денежных средств на сторонние счета. Такие звонки осуществляют только мошенники.