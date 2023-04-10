10.04.2023
В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов
10.04.2023
В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой
10.04.2023
В Челябинске обновленный снаружи киноцентр «Импульс» капитально отремонтируют изнутри
10.04.2023
Челябинский коллектив «Одри» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса
10.04.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших и умерших от коронавируса
10.04.2023
Мошенники предложили пенсионеру из Троицка поиграть в детектива за один миллион рублей
Мошенники предложили пенсионеру из Троицка поиграть в детектива за один миллион рублей
07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
22.03.2023
Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023