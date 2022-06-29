На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель

В Челябинской области на автобусном маршруте №187 «Роза – Челябинск» работал водитель, лишенный прав за совершение ДТП с потерпевшим, здоровью которого в результате аварии был причинен легкий вред.

Данное обстоятельство выяснил экипаж полка ДПС Госавтоинспекции Челябинска, остановивший «ПАЗ» утром 28-го июня с целью проверки документов водителя.

Как сообщили в городской ГИБДД, автобусом управлял мужчина 1960-го года рождения, который отказался предъявить стражам порядка водительское удостоверение, заявив, что забыл его дома.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что причина отсутствия удостоверения совсем в ином.

Мужчину отстранили от управления транспортом, автобус передали собственнику. В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.7 ч. 2 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления». Максимальная санкция за данное правонарушение – административный арест сроком до 15-ти суток.

В настоящий момент принимаются меры в отношении должностного лица, допустившего выпуск на линию для перевозки пассажиров водителя, ранее лишенного такого права. В дальнейшем управлением ГИБДД будет инициирована проверка юридического лица с принятием соответствующих мер по ее результатам.