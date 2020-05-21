На налетчиков на пункт металлолома возбуждено уголовное дело

В Челябинске в отношении группы налетчиков, совершивших вооруженное нападение на пункт приема металлолома, возбуждено уголовное дело. При попытке уйти от сотрудников полиции преступники отстреливались.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской области, оперативниками управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, совместно с коллегами из УФСБ, при силовой поддержке Росгвардии в Центральном районе города Челябинска задержаны 7 злоумышленников в возрасте от 23 до 43 лет, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в Курчатовском районе.

Задержанные, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников пункта, похитили личные вещи потерпевших. Сумма ущерба устанавливается.

В ходе проведения задержания, подозреваемые оказали активное сопротивление. В настоящее время сотрудниками полиции со злоумышленниками проводятся следственные действия, устанавливаются все участники, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. По месту проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.