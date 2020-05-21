ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На налетчиков на пункт металлолома возбуждено уголовное дело

Фото: 
ЧП / ДТП Челябинск / ВКонтакте
Происшествия
Сегодня, 11:09
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске в отношении группы налетчиков, совершивших вооруженное нападение на пункт приема металлолома, возбуждено уголовное дело. При попытке уйти от сотрудников полиции преступники отстреливались.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской области, оперативниками управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, совместно с коллегами из УФСБ, при силовой поддержке Росгвардии в Центральном районе города Челябинска задержаны 7 злоумышленников в возрасте от 23 до 43 лет, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в Курчатовском районе.  

Задержанные, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников пункта, похитили личные вещи потерпевших. Сумма ущерба устанавливается.

В ходе проведения задержания, подозреваемые оказали активное сопротивление. В настоящее время сотрудниками полиции со злоумышленниками проводятся следственные действия, устанавливаются все участники, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. По месту проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров.     

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 10:11
Челябинские полицейские устроили задержание со стрельбой
Общество
13.05.20 13:48
Полиция Челябинска проиграла суд жителю Омска за попытку оштрафовать за нарушение режима повышенной готовности
Происшествия
13.05.20 10:54
Южноуральские полицейские предупреждают, что мошенники создали фальшивый сайт госуслуг
Происшествия
12.05.20 16:54
Челябинский полицейский, подозреваемый в сексуальном насилии над задержанным, арестован
Вчера, 13:32
В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон
Вчера, 13:04
В Сосновском районе игры в «собачью смерть» закончились смертью 10-летнего мальчика
Вчера, 12:51
В Челябинске экс-начальник тюремной больницы села за получение взятки
Вчера, 12:49
В Челябинске голодный житель украл лоток с хлебом
Вчера, 11:38
Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» избил пожилую женщину-охранника
Вчера, 10:53
Жители села Баландино убили собутыльника, а тело сбросили в карьер
19.05.20 17:02
За кражу из банкоматов 12 миллионов рублей челябинцам грозит до десяти лет лишения свободы
19.05.20 14:16
В Ашинском районе спасатели пятый день ищут пропавшего мужчину
19.05.20 12:19
В Челябинске снова будут судить экс-директора «Утиной фермы»
19.05.20 11:08
В Челябинске за сборку боевого оружия будут судить банду 21-летнего студента
Общество
Сегодня, 12:17
Молчит ради безопасности горожан
Фонтан на площади Революции запоет для челябинцев после карантина
Культура
Сегодня, 12:22
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Дмитрий Назаров
Новости
Сегодня, 12:27
Экономика
Генеральный директор ЧЦЗ возглавил Общественный Совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области
Сегодня, 10:51
Общество
Корпоративный конкурс «Лучшие представители рабочих профессий 2020» стартовал на ЧЦЗ
Сегодня, 10:07
Происшествия
В Челябинске школьницы-кадеты спасли сад от пожара
Сегодня, 10:05
Происшествия
В Троицке сотрудники ГИБДД сбили девушку
Вчера, 18:28
Экономика
В 2020 году в Челябинске будут открыты еще три новых развязки
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 10:07
Происшествия
В Челябинске школьницы-кадеты спасли сад от пожара
Сегодня, 10:05
Происшествия
В Троицке сотрудники ГИБДД сбили девушку
Вчера, 16:50
Происшествия
Полицейские Челябинска сняли с поезда жительницу Башкортостана, сбежавшую из-под домашнего ареста
Вчера, 15:56
Происшествия
За пьяное вождение главу сельского поселения отправили мести дворы
Вчера, 13:32
Происшествия
В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон
Теги
ГУ МВД по Челябинской области
УФСБ по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика