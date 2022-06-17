На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

Помощь спасателей Кыштымского отряда ПСС Челябинской области понадобилась при проведении расследования происшествия на одном из островов озера. Увильды. Там было найдено тело мужчины.

В полицию обратился местный житель, который обнаружил на острове Голодай тело погибшего мужчины. Дежурная смена спасателей ПСС области на лодке доставила к месту происшествия сотрудников полиции – погибший 70-летний мужчина обнаружен на берегу у самого уреза воды, в 10 метрах от катера.



Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, после проведения необходимых мероприятий тело транспортировали на берег в районе базы отдыха «Красный камень». Ведется расследование причины смерти и обстоятельств происшествия.