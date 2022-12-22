22.12.2022
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
22.12.2022
Энергетики ММК отмечают профессиональный праздник
22.12.2022
25 декабря ЮУрГГПУ приглашает на День открытых дверей
22.12.2022
В Челябинской области уже больше недели снижается уровень заболеваемости ковидом
22.12.2022
В Челябинске затопило Комсомольский проспект
На Таганае турист устроил дебош
13.10.2022
Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
06.01.2021
В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя
06.01.2021
СК начал проверку по факту получения травм ребенком во время катания на Таганае
25.12.2019
«Таганай» взял под особую охрану хвойный молодняк
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022