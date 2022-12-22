На Таганае турист устроил дебош

Туриста на Таганае (Челябинская область) пришлось усмирять с помощью наручников. Он буянил и приставал к посетителям.

Из одного из приютов национального парка вывезли туриста – мужчина изрядно принял на грудь и вёл себя вызывающе: приставал к другим посетителям, а на призывы утихомириться отвечал агрессией. Буяна, которого пришлось усмирять с помощью наручников, доставили в Центральную усадьбу и передали наряду полиции.

В участке мужчина сообщил, что на Таганае он не был четыре десятка лет. Однако, что послужило причиной такого бурного проявления эмоций, объяснить так и не смог. На горе-туриста составили протокол. Отвечать ему придётся по статье за распитие спиртного в общественном месте.