13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
13.02.2023
В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека
10.02.2023
Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест
10.02.2023
В Челябинске обсудят экспертизу проекта охранных зон Дома Беляевского
10.02.2023
Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать
10.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
В Челябинске маршрутка попала в аварию
07.02.2023
В Челябинской области иномарка врезалась столб, пассажирку зажало внутри
06.02.2023
В Челябинске автоледи сбила пешехода
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023