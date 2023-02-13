На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка

В Челябинской области на трассе М-5 при касательном столкновении с грузовиком опрокинулась иномарка «Hyundai Creta».

Авария произошла на 1568-м километре автодороги Москва – Челябинск на территории Ашинского района около полудня субботы, 11 февраля.

По предварительной информации, водитель 1970 года рождения за рулем легковушки задел грузовой автомобиль «Scania» с полуприцепом «Тонар», перевозивший щебень. В результате касательного столкновения ««Hyundai Creta» опрокинулся, грузовик рассыпал щебень на проезжую часть.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ДПС вызвали на место происшествия специализированную технику, оказали содействие в ликвидации последствий аварии. Пока шли работы, на трассе было организовано реверсивное движение.