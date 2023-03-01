На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика

На 33-м километре автодороги Челябинск – Екатеринбург около полуночи 28 февраля в столкновении с КамАЗом погиб водитель грузовика «Хендай», после ДТП оказавшийся заблокированным в кабине. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сообщение об аварии спасатели получили в 23 часа 37 минут. Водитель грузового автомобиля допустил столкновение с тяжелой техникой, расчищавшей в тот момент обочину трассы.

Как рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области, деблокировку погибшего прибывшие на место происшествия спасатели проводили с помощью гидравлического инструмента.

«После проведения мероприятий по отключению АКБ и предотвращению возникновения вторичных факторов, спасатели отжали заклинившие двери, подняли приборную панель, транспортировали тело погибшего из машины и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ПСС региона.

В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств смертельного ДТП.