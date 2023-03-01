01.03.2023
Вступили в силу обновленные правила дорожного движения
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
01.03.2023
Южноуральских полицейских будут судить за рубку деревьев на территории памятника природы
01.03.2023
ММК и «КАМАЗ» подписали договор о намерениях
01.03.2023
На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика
01.03.2023
ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок по трассе М-5
На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика
24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
21.02.2023
В Троицком районе ВАЗ врезался в «ДАФ» на встречке, водитель легковушки погиб
21.02.2023
В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023