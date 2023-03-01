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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика

На 33-м километре автодороги Челябинск – Екатеринбург около полуночи 28 февраля в столкновении с КамАЗом погиб водитель грузовика «Хендай», после ДТП оказавшийся заблокированным в кабине. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сообщение об аварии спасатели получили в 23 часа 37 минут. Водитель грузового автомобиля допустил столкновение с тяжелой техникой, расчищавшей в тот момент обочину трассы.

Как рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области, деблокировку погибшего прибывшие на место происшествия спасатели проводили с помощью гидравлического инструмента.

«После проведения мероприятий по отключению АКБ и предотвращению возникновения вторичных факторов, спасатели отжали заклинившие двери, подняли приборную панель, транспортировали тело погибшего из машины и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ПСС региона.

В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств смертельного ДТП.

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26.02.2023 14:31

В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме

26.02.2023 13:46

В супермаркете Челябинска эвакуировали покупателей и продавцов из-за разлива кислоты

26.02.2023 13:27

Тропы нацпарка «Таганай» стали доступнее для маломобильных туристов