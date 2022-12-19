На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус

На трассе под Миассом (Челябинская область) перевернулся школьный автобус. Детей в момент аварии в нем не было.

Авария произошла 19 декабря на первом километре автодороги Миасс – Атлян, на территории Миасского городского округа.

«Водитель школьного автобуса ПАЗ совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадавших нет, в автобусе находился один водитель», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Путевая документация, техническое состояние транспортного средства соответствуют предъявляемым требованиям. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.