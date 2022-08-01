На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой

В Челябинской области на трассе «Подъезд к Екатеринбургу» произошло ДТП. Фура столкнулась с легковушкой. Два человека госпитализированы.

Авария произошла 31 июля на 110 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».

«Водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом Кроне, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившемся впереди попутно на запрещающий (красный) сигнал светофора автомобилем Рено «Логан». После столкновения автомобиль «Скания» выехал за пределы проезжей части в правый кювет по ходу своего движения», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Рено Логан» были госпитализированы.

Госавтоинспекцией установлено, что водитель «Скании» - житель Ставропольского края, осуществлял перевозку груза из Краснодарского края в Екатеринбург, за последние два года десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.