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19.05.2023

На трассе в Агаповском районе опрокинулся грузовик с полуприцепом
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18.05.2023

В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2023

Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района
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На трассе в Агаповском районе опрокинулся грузовик с полуприцепом

На трассе в Агаповском районе (Челябинская область) вечером 18 мая опрокинулся грузовик «Фредлайнер» с полуприцепом. Водитель, к счастью, не пострадал.

Авария произошла в 19 часов 30 минут на первом километре автодороги Магнитогорск – Кизил – Сибай, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, водитель 1990 года рождения не сумел справиться с управлением на изгибе дороги, выехав за пределы проезжей части, где тяжелая техника опрокинулась.

На месте ДТП работали сотрудники дорожно-патрульной службы и МЧС.

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В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды

16.05.2023 11:15

Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы

16.05.2023 11:07

Наталья Котова организовала встречу застройщика с жителями пятого микрорайона

16.05.2023 11:03

Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному