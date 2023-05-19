На трассе в Агаповском районе опрокинулся грузовик с полуприцепом

На трассе в Агаповском районе (Челябинская область) вечером 18 мая опрокинулся грузовик «Фредлайнер» с полуприцепом. Водитель, к счастью, не пострадал.

Авария произошла в 19 часов 30 минут на первом километре автодороги Магнитогорск – Кизил – Сибай, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, водитель 1990 года рождения не сумел справиться с управлением на изгибе дороги, выехав за пределы проезжей части, где тяжелая техника опрокинулась.

На месте ДТП работали сотрудники дорожно-патрульной службы и МЧС.