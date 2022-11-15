Наркодилерша из Челябинска подставила родственника

Наркодилерша из Челябинска использовала родственника, чтобы тот отвез ее забрать наркотики. Мужчина не знал, что невольно стал участником преступления.

Инспекторы полка ДПС на 15 километре автодороги «Восток – обход Челябинска» заметили автомобиль марки «Аudi Q7», который выезжал из леса. После остановки машины и проверки документов полицейские обратили внимание на взволнованность женщины-пассажира. Было решено провести обследование автомашины.

«Под пассажирским сидением полицейские обнаружили наркотическое средство растительного происхождения. В изъятом пакете оказался гашиш массой почти 500 граммов. Задержанная - ранее судимая в том числе за аналогичные преступления жительница Челябинска. Она, введя в заблуждение своего родственника, попросила его свозить за город якобы посмотреть дом», - рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Челябинке грозит до 20 лет лишения свободы.