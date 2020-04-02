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Насильник из Копейска убил свою жертву, пытаясь убедить ее изменить показания

Происшествия
Сегодня, 19:02
Автор: 
Инна Шемаева

В Копейский городской суд (Челябинская область) направлено уголовное дело в отношении 32-летнего обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В ноябре 2018 года обвиняемый совершил изнасилование 40-летней местной жительницы.

"С целью минимизации негативных последствий, связанных с уголовным преследованием, мужчина неоднократно встречался с потерпевшей для достижения соглашения о возможной компенсации причиненного ей морального вреда и нравственных страданий", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ" из собственных источников, обвиняемый, пытаяясь договориться с жертвой, у ее дома предложил обсудить сумму возможной денежной компенсации для прекращения в отношении него уголовного преследования. В ходе произошедшего словестного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес женщине множество ударов по телу и голове.

Затем мужчина ударил жертву в область жизненно важного органа - переднюю поверхность шеи, отчего потерпевшая упала на пол, начала задыхаться и умерла.

После наступления смерти потерпевшей обвиняемый перетащил ее тело в соседнее помещение, где спрятал труп под пол, после чего скрылся с места происшествия.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд после утверждения областной прокуратурой обвинительного заключения.

Автор: 
Инна Шемаева
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