Обрабатывали 11 часов: очередной миллион мошенники выманили у жительницы Чебаркуля

Жительница Чебаркуля (Челябинская область) поверила мошенникам и перевела им более миллиона рублей, который она вязла в кредит.

Жительница Чебаркуля с высшим образованием, работающая инженером, стала жертвой злоумышленников, которые звонили ей в течение 11 дней и убеждали в опасности, которая грозит ее сбережениям из-за фиктивно оформленной доверенности.

По словам 49-летней жительницы, звонки стали поступать якобы из силовых ведомств, банка и от персонального «куратора». При этом, по совету звонивших женщина проверила номера телефонов в интернете и действительно обнаружила, что они такие же, как на сайтах правоохранительных органов и банковских структур.

«По телефону жительнице Чебаркуля сообщили, что некто хочет получить доступ к ее сбережениям по доверенности от ее имени, а затем убедили взять несколько кредитов в разных банках, чтобы неизвестные не получили деньги от ее имени», - рассказали в региональном полицейском главке.

Как отметила заявительница, злоумышленники под угрозой уголовного наказания запретили передавать информацию посторонним. Все ее действия координировались группой мошенников. В результате женщина взяла четыре кредита в разных банках и перечислила мошенникам 1 320 000 рублей.

Сотрудники полиции вновь призывают южноуральцев к бдительности и благоразумию. С целью хищения денежных средств мошенники используют разнообразные схемы, «разыгрывая» спектакли с несколькими действующими лицами. Они могут быть очень настойчивы и убедительны, используют технологию подмены телефонных номеров – вы не увидите на экране своего мобильного телефона их настоящий номер. Однако, какой бы не была схема мошенников – никогда не подавайте заявки на кредиты под диктовку посторонних, а если вы все же получили заемные денежные средства – не переводите их незнакомцам, потому что платить по кредитам придется вам, что бы не говорили вам лже-представители банка, «силовых структур» и персональные кураторы, обещающие незамедлительное аннулирование взятых вами займов.