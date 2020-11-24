Очередная доверчивая челябинка оформила на себя кредит и перевела деньги мошенникам

В Челябинске разыскивают очередных мошенников, которые убедили местную жительницу взять на себя кредит. Она следовала всем советам аферистов и перевела на их счет 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Ленинского района Челябинска обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой аферистов. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит в сумме 200 000 рублей. Для предотвращения данной операции ей необходимо незамедлительно пройти в отделение банка, оформить кредит лично, после чего перевести денежные средства на виртуальную карту.

«Мошенник пообещал, что в последствии данные денежные средства будут списаны сотрудниками финансового отдела и кредит будет погашен. Таким образом, в результате совершения мошеннических действий, потерпевшая лично перевела мошенникам денежных средств, полученные за счет кредитования в сумме около 200 000 рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данного противоправного деяния и задержание лиц, причастных к его совершению.

«Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов», - сказал начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Александр Картуесов.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.