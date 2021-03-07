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Огонь унес жизни двоих челябинцев

Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в частном жилом доме на улице Ставропольская в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера ранним утром седьмого марта. Горел шлакоблочный дом с шиферной кровле по деревянной обрешетке, в доме было печное отопление.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри дома и кровли открытым пламенем, кровля над верандой обрушилась», - сообщает МЧС.

Звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) из дома была спасена женщина 1931 года рождения. На машине скорой помощи она была госпитализирована в ожоговое отделение горбольницы №6 с признаками отравления продуктами горения.

На пожаре погибли двое мужчин 1957 и 1959 годов рождения. Один мужчина был эвакуирован из дома с признаками жизни. Сотрудники скорой на месте провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. В ходе ликвидации последствий пожара был обнаружен второй погибший мужчина.

В 06.27 была объявлена локализация пожара. В 06.50 – ликвидация открытого горения.

Сотрудники отделения дознания государственного пожарного надзора выявят причины возникновения возгорания.