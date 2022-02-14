Опасный крен: в Челябинске на Комсомольском проспекте иномарка «нагнула» фонарный столб

В Челябинске сегодня, 14-го февраля, в десятом часу вечера в результате ДТП накренился фонарный столб на Комсомольском проспекте.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» очевидец случившегося, приславший в редакцию фото с места происшествия, в районе известного развлекательного комплекса «Галактика развлечений» столкнулись две иномарки.

Одну из машин от удара вынесло на обочину, где она впечаталась в опору освещения, от чего та опасно «склонилась» над проезжей частью (под углом почти 45 градусов).

Информацией о том, пострадал ли кто-то из находившихся в автомобилях людей, агентство пока не располагает.